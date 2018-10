Schiltach Industrie aus dem Schwarzwald als Designpionier?

Schiltach. Die Industrie aus dem Schwarzwald als Designpionier? Wie das funktioniert ist Thema beim Creative Hug 2.0 der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg am Dienstag, 9. Oktober, in der Hansgrohe Aquademie in Schiltach. Unter dem Motto "Kreativwirtschaft trifft Industrie" begegnen sich zwei vermeintlich unterschiedliche, aber eng miteinander verknüpfte Disziplinen. "Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen Kooperationen und die Zusammenarbeit zwischen der Industrie und kreativen Experten in Sachen Visual Effects, Virtual & Augmented Reality, 3D und vieles mehr", sagt IHK-Projektleiter Martin Schmidt. Denn Kreativität, Digitalisierung und Innovation seien Schlüsselbegriffe für Unternehmen jeglicher Größe. Neue Produkte und komplexe Prozesse werden in interdisziplinären Teams mit Kreativitätsmethoden, Software und Visualisierung entwickelt, dargestellt und kommuniziert.