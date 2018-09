Schiltach In Vorderlehengericht blitzt es sehr oft

In Hinterlehengericht war der Blitzer im gesamten vergangenen Jahr an 301 Tagen im Einsatz –­ 1094 Mal ist dabei das rote Licht aufgeleuchtet. Noch häufiger hat es Autofahrer in Vorderlehengericht erwischt: 2017 hat es in 4372 Fällen geblitzt. Und das an insgesamt 425 Messtage, weil zeitweise in beide Richtungen gemessen worden sei, teilt Martina Bitzer, Dezernentin für öffentliche Sicherheit, Verkehr und Recht im Landratsamt Rottweil, auf Nachfrage mit. Das entspricht durchschnittlich etwa 10,3 Auslösern je Messtag. In Hinterlehengericht liegt der Durchschnitt bei 3,6 ertappten Temposündern pro Messtag deutlich niedriger.

Dennoch gehören beide zu den Anlagen, die im kreisweiten Vergleich am häufigsten blitzen. "Durch schwerpunktmäßige Bedienung derjenigen Anlagen, welche in den Vorjahren die höchsten Beanstandungsquoten aufwiesen, werden die Anstrengungen für die Verbesserung der Verkehrssicherheit durch stärkere Kontrollen an diesen Stellen intensiviert", heißt es dazu aus dem Landratsamt.

Die meisten Fahrer sind maximal 20 Stundenkilometer zu schnell