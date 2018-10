Schiltach Im November ist wieder Tanzen angesagt

Anmelden können sich alle Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die gerne einem interessierten Publikum zeigen möchten, was Tanzen für sie bedeutet. Dabei ist es völlig frei, in welchem Stil oder welcher Kategorie getanzt wird – ob Showtanz, Hip-Hop, Freestyle, Jazzdance, Modern, Ballett oder Klassik, ob Einzel, in kleiner oder größerer Formation. Ganz oben steht die Freude und Begeisterung an diesem Sport und der Möglichkeit, sich damit zu präsentieren, heißt es in der Ankündigung. Moderiert wird die Veranstaltung von Anja Lange aus Stuttgart. Wie immer steht eine Jury aus Fachleuten und begeisterten Laien bereit, um die Darbietungen mit den Akteuren zu reflektieren. Dabei steht die konstruktive, zugewandte und motivierende Kritik an oberster Stelle. Bewusst werden keine Wertungen vergeben.

Unterstützt wird die Kinzig-Dance-Show von der Stiftung Klaus Grohe, der Jugendstiftung Baden-Württemberg sowie dem Jugendfonds Freudenstadt. Auch für die Verpflegung ist gesorgt. Es werden Getränke, belegte Brötchen und Hot-Dogs verkauft.

Eine aufwendige Licht- und Audiotechnik soll für den stimmungsvollen Rahmen sorgen und die Akteure ins richtige Licht setzen, so die Veranstalter.