Schiltach Hundehalter müssen tiefer in die Tasche greifen

Schiltach. "Die Beträge sind seit vielen Jahren nicht erhöht worden", sagte Bürgermeister Thomas Haas einleitend. Der Verwaltungsvorschlag sehe vor, die Hundesteuer ab 1. Januar 2019 zu erhöhen. Für den ersten Hund werden dann 90 Euro (bisher: 60 Euro) fällig, für den zweiten Hund 180 Euro (bisher: 120 Euro) und für den dritten sowie jeden weiteren Hund 270 Euro (bisher: 180 Euro). Der Ortschaftrat Lehengericht habe mit 100 Euro für den ersten Hund, 200 Euro für den zweiten Hund und 300 Euro für den dritten Hund sogar für "noch etwas höhere" Sätze plädiert, so Haas.

Stadtkämmerer Herbert Seckinger ging konkreter auf den Erhöhungsvorschlag ein: Bei der Hundesteuer handle es sich um eine Pflichtsteuer, deren Höhe flexibel bestimmt werden könne. Seit 2002 sei die Hundesteuer nicht erhöht worden. Im Vergleich mit umliegenden Gemeinden "sind wir mit Abstand die günstigsten", führte er aus.

Zur Verdeutlichung hatte er die Steuersätze etlicher Nachbargemeinden aufgeführt: So koste beispielsweise in Schenkenzell der erste Hund 84 Euro, in Wolfach 102 Euro und in Schramberg 120 Euro Für den zweiten Hund seien in Schenkenzell 168 Euro, in Wolfach 204 Euro und in Schramberg 264 Euro zu bezahlen.