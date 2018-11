Schiltach Hoffen auf die Schwarze Null im Wald

Schenkenzell. "Seit März ist es viel zu warm und viel zu trocken", sagt Frauke Kleemann, Gebietsleiterin vom Forstamt in Rottweil bei der Vorstellung des Forstwirtschaftsplans 2019. Einerseits gebe es dadurch Trockenschäden, andererseits würden diese Witterungsbedingungen den Borkenkäferbefall fördern. Es sei teilweise zu einer Verschiebung in Richtung "katastrophaler Borkenkäfervermehrung" gekommen.

Das stelle sich im Landkreis ganz unterschiedlich dar: Während sich die Lage in Lauterbach und Tennenbronn "auf normalem Durchschnittsniveau" bewege, gebe es in Richtung Sulz "katastrophale Verhältnisse", wo teilweise der zwei- bis dreifache Jahreseinschlag von Käferholz am Boden liege. Und auch in Schenkenzell sei der Befall "eklatant zu merken".

Je nach Verlauf des Winters bestehe die Gefahr, dass "sich die Katastrophe im Frühjahr fortsetzt", so Kleemann. Sie hofft auf ein nasses, kaltes Frühjahr mit wechselnden Temperaturen, was dem Borkenkäfer gar nicht gefalle. "Ein kalter Winter allein nützt nichts", stellt sie klar.