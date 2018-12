Schiltach Hochwasser-Einsatz kurz vor Heilgabend

Thomas Kipp, Ortsvorsteher von Lehengericht und Betreiber des Wasserkraftwerks in der Schüttesäge in Schiltach, hatte in der Nacht zu Heiligabend noch die Pegelstände von Schiltach und Kinzig gecheckt. Und da sah es gegen Mitternacht noch danach aus, als wäre der Höchstpegel überstanden, ohne dass Hochwasseralarm ausgelöst hätte werden müssen.

Hochwasseralarm ausgelöst

Doch ein kleines Regengebiet, das auf dem Vorhersageradar zwar zu diesem Zeitpunkt über Frankreich lag, brachte in den frühen Morgenstunden derartige Mengen an Niederschlag, dass gegen 4.44 Uhr Hochwasseralarm ausgelöst wurde. Da lag der Pegelstand der Kinzig bei 1,43 Meter – dem zweijährigen Hochwasserstand. Mit knapp 1,82 Metern gegen 6 Uhr erreichte dieser dann den Höchststand für die Nacht – für die Schiltacher Feuerwehr zuvor schon Grund, die "üblichen" Vorkehrungen zu treffen. Etwas länger noch stieg der Schiltachpegel an – erst gegen 7.15 Uhr hatte dieser bei knapp 1,23 Meter die Spitze erreicht. Bis zum rechnerischen zweijährigen Hochwasserstand fehlten damit nur noch 18 Zentimeter.