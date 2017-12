Schiltach Hobbymarkt hat Besuchern einiges zu bieten

Rührig war das Treffpunkt-Team um Uli Stein. So konnte genüsslich leckere Kuchen zum Kaffeetisch genascht werden. Ein Höhepunkt war der Auftriff der "Wolftalspatzen" unter der Leitung von Christine Dietrich. Erfrischend sang der Kicherchor aus Oberwolfach eine Auswahl an Liedern und eine Menge Applaus prasselte auf die kleinen Sänger nieder. Am Ende wurden noch Liedblätter verteilt und gemeinsam sang der Chor mit den Besuchern des Hobbymarkts "Gloria in excelsis deo".