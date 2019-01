Schiltach Herrliche Ausblicke auf die Schwäbische Alb sind garantiert

Eine Dreitagestour führt von Freitag, 16. August, bis Sonntag, 18. August, nach Bad Liebenzell. In Fahrgemeinschaften starten die Teilnehmer mit Privatautos am Freitag, 16. August, um 8 Uhr an der Apotheke in Schiltach in Richtung Bad Liebenzell.

Nach dem Einchecken im Hotel und einem Spaziergang im Kurpark folgt laut Mitteilung ein gemeinsames Mittagsessen. Danach fahren die Teilnehmer den Berg hinauf nach Beinberg (Ortsteil von Bad Liebenzell), wo die Wanderführerin Ursula Odinius über den Siedlerweg führen wird. Die Weglänge beträgt eineinhalb bis zwei Stunden, der Schwierigkeitsgrad ist leicht. Der Rückweg nach Bad Liebenzell erfolgt entweder mit dem Auto oder alternativ zu Fuß.

Am Samstag starten die Wanderer um 9.02 Uhr vom Bahnhof und fahren mit dem Bus nach Unterlengenhardt. Von hier wird zum Mahdsbrunnen gewandert, ein 3000-Jahre altes Relikt aus der Keltenzeit. Dann geht es über Schwarzenberg hinunter übers Eulenloch zur Kapfenhardter Mühle. Nach dem Mittagessen folgt eine exklusive Mühlenführung. Danach geht es weiter bergab nach Unterreichenbach, wo mit der Bahn zurück nach Bad Liebenzell gefahren wird. Die Weglänge beträgt 14 Kilometer, wobei es vorwiegend bergab geht. Die Tour hat etwa 200 Höhenmeter.