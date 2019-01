Schiltach Heißer Umzug im kühlen Städtle

Schiltach. Den "größten Umzug durch Schiltach" kündigte Michael Grumbach auf dem Sprecherwagen an der Brücke an. Das alte "Humba Tätärä" stimmte poppig aufgemotzt auf die heiße Phase im kühlen Städtle ein – und mit Böllern gab "Patronenkarle" den Startschuss für den Lindwurm vom Bahnhof bis zum Festplatz an der Friedrich-Grohe-Halle.

Die ersten von 64 Narrenzünften mit insgesamt rund 3000 Hästrägern setzten sich planmäßig in Gang und ließen sich von 17 Kapellen und Guggenmusiken den Narrenmarsch blasen. Die Trachtenkapelle Lehengericht stimmte mit Pauken und Trompeten auf die Gastgeber, die Schuhu-Hexen aus Hinterlehengericht mit ihrem Zunftmeister Uli Esslinger, ein, gefolgt von den anderen Hexen und Zünften aus Schiltach. Von den vielen Besuchern am Rand der Umzugsstrecke wurden die Zünfte mit ihren Rufen begrüßt. Zum Dank dafür wurden besonders die Mädels mit Stroh und Papierfetzen dekoriert, manchmal auch mit Süßem entschädigt.

Kaum zu zählen waren die Hexen aus der nahen und weiten Umgebung. Katzen von der Höhe tanzten, Deifel und Belzä Buabä tobten durch die Reihen der Zuschauer und die Schergässler schnappten sich mit ihren gelben Scheren manche Mütze vom Kopf, die dann mit Eifer zurück erobert wurde. Wiebli und Nachtfrauen tanzten schon eher im Walzerschritt "in den Himmel hinein", mit dem die Hexenmusik aus Hornberg an frühere Zeiten erinnerte. Auch die Blechmechoniker aus Mühlenbach waren schon wieder fetzig auf Achse. Erzknappen und Alcaputtis stimmten auf ihr eigenes 33-Jähiges am kommenden Wochenende ein. Im Narrendorf am Ende des Umzugs konnten sich alle Narren wieder stärken, um die lange Fasnetszeit überstehen zu können.