Schiltach Handball steht auf dem Stundenplan

Schiltach. Schon morgens trafen sich mehrere Mitglieder der SG Schenkenzell/Schiltach, um die Halle vorzubereiten. Pünktlich um 9 Uhr trafen dann auch die 47 Zweitklässler mit ihren Lehrerinnen in der Halle ein. In gespannter Erwartung kamen sie wenig später aus den Umkleidekabinen und wurden in der Halle von den Betreuern in Empfang genommen.

Nach einer kurzen Begrüßung durch den Leiter der SG, Ralf Jehle, begann gleich das Aufwärmprogramm. Nach einigen Laufrunden und den anschließenden Dehnübungen, ging es endlich an die vorbereiteten Stationen. Aufgeregt wurden Teams ausgelost, in welchen der Parcours gemeistert werden sollte, heißt es in einer Mitteilung.

Es warteten insgesamt sechs Stationen auf die Jungs und Mädchen, an denen sie ihre Koordination, Ausdauer und ihre Geschicklichkeit im Umgang mit dem Ball unter Beweis stellen konnten. An jeder Station standen ihnen Mitglieder des Vereins unterstützend und motivierend zur Seite. "Es war eine Freude zu sehen, mit wie viel Spaß und Engagement die Zweitklässer diese Aufgaben meisterten", so das positive Fazit.