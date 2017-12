Schiltach Handarbeiten und Punsch

Schiltach (ks). Der schnuckelige Markt durch die Fachwerkstadt zog am Freitagabend wieder hunderte Gäste an.

An den Ständen gab es eine Vielzahl an Dekorationen zu entdecken. Holzsägearbeiten, Steinfiguren, kunstvolle Arbeiten aus Beton und schöne Handarbeiten wurden feil geboten. Kreative Hände hatten Praktisches wie Socken gestrickt. Taschen, Puppen, Häkeldeckchen wurden nicht nur bewundert, sondern wechselten den Besitzer.

Honig und duftende Bienenwachskerzen gesellten sich neben edle Schnäpse und Liköre. Neben vielen Glühweinsorten konnte man sich auch eine Feuerzangenbowle genießen. Besonderes Tradition auf dem Weihnachtsmarkt hat bereits die deftige Flößerwurst. An anderen Ecken zog einem der Duft von frisch gebackenen Weihnachtskeksen in die Nase oder Striebele wurden etwa bei der Narrenzunft aus dem heißen Fett gefischt. Bei der "Sonne" überraschte der Weihnachtsmann die Kinder mit kleinen Geschenken. In dieser Ecke spielte auch das Jugendorchester der Stadt- und Feuerwehrkapelle auf und auch der Musikverein Lehengericht spielte Weihnachtslieder. So gut wie ausschließlich gab es von Hand gearbeitete Produkte zu finden, was den Markt hervorhebt. Gegen später begann es noch heftig zu schneien, was die romantische Stimmung auf dem Markt weiter vertiefte.