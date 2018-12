Schiltach Großer Hefekranz als Belohnung

Schiltach. So auch im Turm der evangelischen Stadtkirche zu Schiltach, wo Glockenläuten die Aufgabe oder das Vorrecht einer bestimmten Gruppe war: der Siebtklässler der Volksschule.

"Läutebub" wurde 1947 auch der heutige Senior Karl Benz, der sich gern an die Zeit als damals 13-Jähriger erinnert. Geläutet wurde viel, zu und während der Gottesdienste, bei Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen. Regelmäßig erklang die Betglocke und war Einläuten des Sonntags. Dafür wurden rund 15 Buben benötigt, allein zehn fürs Zusammenläuten: Vier Jungen an der großen Glocke, drei an der zweitgrößten, zwei an der dritten und einer an der kleinsten, die übrigen waren die Reserve. Sie durften einen "Läutebubenobmann" bestimmen, der für die Organisation verantwortlich war.

Und die hatte es in sich: Beim Vaterunser-Läuten war es wichtig, dass der erste Schlag genau mit dem Gebet des Pfarrers begann. Dafür musste die Glocke vorher in einen leichten Schwung gebracht und auf Zuruf durchgezogen werden. So stand einer an der Pforte zur hochgelegenen Silvesterkanzel und lauschte, bis der Pfarrer soweit war, um dann das Signal zu geben. War das Vorschwingen zu viel, und die Glocke schlug zu früh an, gab’s einen Rüffel.