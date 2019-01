Schiltach Große musikalische Bandbreite

Schiltach. In der Kleinkunst-Reihe des Treffpunkts tritt am Samstag, 12. Januar, der Musiker Axel Deyda auf. Mit im Gepäck hat er kultige Rocksongs und Gänsehautballaden vom Feinsten – liebevoll ausgearbeitete musikalische Perlen, die den Zuhörer auf eine musikalische Zeitreise in die 1970er-, 80er- und 90er-Jahre mitnehmen, verspricht der Veranstalter.