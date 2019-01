Schiltach Groovige und gefühlvolle Musik-Zeitreise

Den hatten auch die Zuhörer, die bei vielen Hits mitklatschten und mitsangen, wie bei der Hymne des US-Staats West-Virginia "Take me home, Country Roads" (John Denver). Zum Dahinschmelzen war dagegen ein "Bee-Gees"-Medley mit den Songs "Massachusetts", "It’s only Words" und "I’ve gotta get a Message to You" für einige weibliche Zuhörerinnen.

Nahtlos wechselte der Musikkünstler zum Rock über und sorgte mit "Rolling on the River" und „Bad Moon Rising“ von CCR für ausgelassene Stimmung. Deyda erzählte zudem, wie das Lied "Wake up little Susie" von den "Everly Brothers" entstanden ist und, als er bei Johnny Cash und dem "Ring of Fire" angekommen war, kündigte er das Ende seines ersten Konzerts in Schiltach an und dass er sehr gerne wiederkomme. "Ich erwarte immer sehr wenig, wenn ich irgendwo auftrete. Aber ihr habt mich heute wirklich überrascht", gab Deyda für den viel erhaltenen Beifall das Lob zurück.