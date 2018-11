Schiltach Gesundes Essen, das schmeckt

Es ist das zweite Mal, dass sich Hauswirtschaftsmeisterin Beate Brede mit ihrem Cateringdienst an dem Aktionstag beteiligt. Er wird von der Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung Baden-Württemberg landesweit initiiert.

"Wir wollen gesunde Ernährung für Kinder thematisieren", erklärt Brede, die auch Kindergärten mit Essen beliefert, ihre Beweggründe zur Teilnahme. Nicht zuletzt deshalb hat sie auch an dem Pilotprojekt "Beratungskonzepte für Kita-Caterer" der Vernetzungsstelle teilgenommen und kürzlich bei einer Veranstaltung in Esslingen das zugehörige Zertifikat erhalten.

Am Donnerstagmorgen in aller Früh ging es für sie los: Ab 6 Uhr stand sie am Herd, um das Aktionsmenü vorzubereiten und zu kochen – die 100 Portionen mussten schließlich pünktlich fertig sein. "Das waren ganz schön große Töpfe", erzählt sie lachend.