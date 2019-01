Schiltach "Gelbwesten" in etwas anderer Mission

In unter zwei Stunden waren etliche Rollen Fasnetsbändel und damit mehrere hundert Meter Stoff angebracht. Narrenzunft, Egehaddel, Fiechtewaldt-Hexen und Schuhu-Hexen packten alle mit an. Hierbei kamen Leitern und auch eine Hebebühne zum Einsatz, mit der in luftiger Höhe die Bändel an Straßenlaternen, Hausdächern und Bäumen angebracht wurden. Dabei trugen alle Helfer aus Sicherheitsgründen gelbe Warnwesten.

Die Schuhu-Hexen, die in diesem Jahr ihr 33-jähriges Jubiläum feiern, schmückten erstmals schwarz-gelbe Bändel entlang der Schramberger Straße bis zur Friedrich-Grohe-Halle, um auf das bevorstehende Jubiläum am Wochenende mit mehr als 3000 Hästrägern einzustimmen. Im ganzen Städtle sind nun auch schwarz-gelbe Jubiläumsfahnen der Lehengerichter Zunft angebracht.