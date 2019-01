Schiltach Gehölz an der Mauer kommt weg

Das Gehölz – darunter etwa Hecken, Efeu und kleinere Bäume – kann laut Heiko Hils, der die Maßnahme seitens der Straßenmeisterei Schramberg betreut, eine Gefahr für den Verkehr darstellen. Gerade die Bäumchen könnten beispielsweise bei Schneebruch auf die Straße oder den Geh- und Radweg stürzen.

Der Bewuchs wuchere die Wand über die Jahre immer weiter zu, denn: "Die Pflanzen wachsen immer wieder nach", erklärt er. Deshalb würden sie etwa alle zehn Jahre radikal zurückgestutzt.

Wenn die Mauer fertig ist, wird am Hang Richtung Schiltach ebenfalls das Gehölz entfernt. In einigen Wochen steht laut Hils noch eine größere Maßnahme an. Auch die Pflanzen unter dem Schutzzaun, der direkt an die Mauer angrenzt, werden geschnitten. Dafür werde zunächst der Zaun entfernt. "Das ist dann eine größere Sache", erklärt Hils, auch Kletterer werden dort im Einsatz sein.