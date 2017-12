Schiltach Gasthaus Adler: Freude bei Stadt und Investor

Schiltach. Thomas Fiedler, Geschäftsführer der Fiedler GmbH & Co Vermögensverwaltungs KG aus Dornhan, ist erleichtert: Mit den Eheleuten Roger und Genevieve Meier hat er endlich die passenden Pächter für das restaurierte historische Gasthaus Adler gefunden. Die beiden – er ist Schweizer, sie Deutsche – betreiben seit zehn Jahren als "General Manager" ein Hotel in der Karibik. Am 18. Februar werden sie nach Deutschland umziehen. "Im Hotel, wo wir derzeitig tätig sind, befinden wir uns gerade am Gipfel der Hochsaison", teilte Genevieve Meier dem Schwarzwälder Boten mit.