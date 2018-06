Schiltach Fußballer haben große Wunschliste

Schiltach. Vorsitzender Robert Heinsius begrüßte im nicht gut besetzten Sportheim die anwesenden Vereinsmitglieder. Ein besonderer Willkommensgruß galt Bürgermeister Thomas Haas und den Ehrenmitgliedern Wolfgang Bruckner, Paul Drewniok, Fritz Heil, Achim Hoffmann, Roland Moser und Karl Schmieder.

Heinsius ging in einem Rückblick auf auch auf die zahlreichen Tätigkeiten und Veranstaltungen des Vereins ein. Hierbei hätten sich vor allem die Investitionen in den Festplatz bezahlt gemacht. Die Überlegungen zur Installation von Basketballkörben sei der konkreten Planung eines "Multifunktionscourts" gewichen. Hier stehe der Verein in Kontakt mit der Stadt Schiltach, die ihre Unterstützung für dieses Vorhabens zugesichert habe.

Heinsius stellte die Beteiligung an der Ganztagsschule vor und dankte seiner Frau Melanie sowie Jacqueline Stehle für deren Engagement. Weiter verwies Heinsius auf das Sponsoring, berichtete über die bereits im Dezember fix gemachte Verlängerung der beiden Trainer bei den Aktiven und dankte Achim Hoffmann für die Berichterstattung auf verschiedenen Plattformen.