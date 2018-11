Schiltach Fußball-AH bestätigt ihre Abteilungsleitung

In einer Vorschau wurde auf die anstehenden Termine hingewiesen. Die AH nimmt am Hallenturnier in Kaltbrunn am Samstag, 15. Dezember, an der Jahresabschlussfeier der SpVgg Schiltach teil. Am Donnerstag, 27. Dezember steht eine Nachtwanderung mit Abschluss im "Pflug" in Vorderlehengericht an. Beim Jubiläum der Schuhu-Hexen beteiligt sich die AH am Sonntag, 20. Januar, mit einem Stand, ebenso zur Fasnet am Sonntag, 3. März.

Am Samstag, 9. März, bietet die AH ein Ü30-Hallenturnier in der Sporthalle am Kaibach an, im Juni hat der Hauptverein Mitgliederversammlung. AH-Grillfest auf dem Sportgelände ist einen Monat später, im August ist die Beteiligung an der Schiltach-Vorland-Aktion der Spielvereinigung vorgesehen.

Das Vereinsjahr schließt im November mit dem Schlachtplatten-Essen und der Abteilungsversammlung im November. Zusätzlich wird monatlich eine Wanderung der Truppe um Achim Hoffmann angeboten. Zudem wird es auch 2019 wieder einen Tagesausflug geben, den Michael Esslinger plant.