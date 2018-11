Schiltach Für Versorgung in Vorderlehengericht gibt’s zwei Varianten

Ortsvorsteher Thomas Kipp erinnerte an die Untersuchung, die die Stadt in Auftrag gegeben hatte und die Klarheit bringen soll, welche Bereiche an das öffentliche Trinkwassernetz angeschlossen werden können. Die Untersuchung umfasste drei Gebiete: den Erdlinsbach in Vorderlehengericht, den Deisenhof sowie den Rohrbach in Hinterlehengericht.

"Die Untersuchung hat lange, lange gedauert", sagte Kipp. Vor Kurzem seien nun die ersten Ergebnisse gekommen –­ allerdings nur für den Erdlinsbach. Dort gebe es zwei Lösungen: Es könne eine Druckerhöhungsanlage direkt in diesem Bereich gebaut werden, mit der das Wasser bis an den obersten Punkt gebracht werde. Kritisch sei, dass Pumpwerke wegen der Hygienevorschriften noch stärker untersucht werden müssten. Problematisch sei auch, dass Wasser lange in der Leitung stehen könne – beispielsweise, wenn der Letzte in der Abnehmerkette im Urlaub sei. Dafür gebe es aber etwa automatische Spüleinrichtungen, die das "Hygieneproblem entschärfen" könnten.

Variante 2 sieht vor, die Druckerhöhung im bestehenden Hochbehälter Bühl einzubauen und mit einer weiteren Leitung, die ins Erdlinsbachtal führt, "die obere Zone mit Wasser zu versorgen". Bei beiden Varianten entstünden Kosten von "weit mehr als 300 000 Euro". Das müsse nun politisch diskutiert werden.