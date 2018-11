Schiltach Für Tanzbegeisterte bietet sich eine Bühne

Mitmachen können alle Kinder, Jugendlichen und junge Erwachsenen, die einem interessierten und gewogenem Publikum zeigen möchten, was Tanzen für sie bedeutet, heißt es in der Ankündigung. Ob Showtanz, Hip-Hop, Freestyle, Jazzdance, Modern, Ballett oder Klassik. Ob Einzel, in kleiner oder größerer Formation – alles ist erlaubt. Ganz oben steht die Freude und Begeisterung an diesem Sport.

Die Moderation übernimmt Anja Lange aus Stuttgart. Auch dieses Jahr steht eine Jury aus Fachleuten und Laien bereit, um die Darbietungen mit den Akteuren gemeinsam zu reflektieren, heißt es in der Ankündigung. Dabei stehe die konstruktive, zugewandte und motivierende Kritik an oberster Stelle. Bewusst würden keine Wertungen vergeben.

Weitere Informationen: Anmeldungen für die Kinzig-Dance-Show sind unter www.schiltach.de möglich.