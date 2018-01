Schiltach "Freuen uns auf die Heimat"

Herr und Frau Meier, wie sind Sie auf den "Adler" in Schiltach gestoßen?

Wir haben uns schon seit einiger Zeit mit dem Gedanken getragen, wieder in die Heimat und in die Nähe unserer Familien zurückzukehren. Darüber hinaus finden wir es sehr reizvoll, uns mit einem so schönen Objekt selbstständig zu machen. Durch ein Inserat im Internet sind wir auf den "Adler" gestoßen. Daraufhin haben wir uns im August des vergangenen Jahres mit dem Verpächter, Thomas Fiedler, getroffen und uns den "Adler" auch live ansehen können.

Welche Vorbereitungen für den Start sind noch nötig?