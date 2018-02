Schiltach Freudige Gesichter zum Richtfest

"Jetzt, wo die Wände stehen, kann ich mir vorstellen, was wir alles wo hinstellen können", erklärte Knödler, als sie im Anschluss zusammen mit Bürgermeister Haas, Architektin Schmider, Elvira Gaus und Stefan Fornal von der Verrechnungsstelle für katholische Kirchengemeinden Villingen sowie Mitgliedern des Kirchengemeinderats die einzelnen Räume des Rohbaus besichtigte. Platz für dringend benötigte zehn neue Krippenplätze und entsprechende Büro- und Personalräume. Denn die Geburtenzahl in Schiltach steigt, wie auch in anderen Gemeinden. "Die Mütter können schneller wieder in ihrem Beruf weiterarbeiten, weil wir eine verlässliche Betreuung der Kinder in Kita und Schule gewährleisten", nannte Haas einen möglichen Grund dafür. Ein Rolle spielt wohl auch die große Nachfrage nach Arbeitskräften und die sicheren Arbeitsplätze in der Region.

Am heutigen Freitag werden als weiterer wichtiger Schritt die Fenster geliefert und eingesetzt. "Unser Ziel ist, im Sommer mit allem fertig zu sein", erklärte Architektin Schmider.