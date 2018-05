Schiltach Förderverein übernimmt Bewirtung

Die Versammlung wurde mit einer kurzen Andacht eröffnet. Anschließend berichtete Ehrhardt von den zahlreichen Aktivitäten, die der Verein im abgelaufenen Kalenderjahr durchgeführt hatte. Dazu zählten die Teilnahme an den in Schiltach stattfindenden Krämermärkten im Früh- und Spätjahr. Außerdem wurden die Produkte in der Schramberger Straße verkauft, die der Kirchengemeinde zum Erntedankgottesdienst gespendet worden waren. Gemeinsam mit dem CVJM Schiltach verkaufte der Förderverein kurz vor der Weihnachtszeit Adventskränze und weitere weihnachtliche Dekorationsmaterialen.

Hauptaugenmerk liegt auf dem Umzug des Pfarrbüros

Anlässlich der Veranstaltungen zum Gedenken des 500. Jahrestages der Reformation beteiligten sich die Mitglieder des Fördervereins an den Festlichkeiten im Schlosshof in Wolfach und im Melanchton-Saal in Schiltach. Der dabei erzielte Erlös kommt der Kirchengemeinde zugute, heißt es in einer Mitteilung.