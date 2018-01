Schiltach (sw). Rückblickend auf die Hochwassersituation zum Jahresanfang 2018 zeigten sich Bürgermeister Thomas Haas in der Sitzung des Gemeinderats erfreut darüber, dass die jüngsten Hochwasserschutzmaßnahmen in der Stadt gut gegriffen hätten. So sei jetzt ein gleich hoher Pegelstand wie damals beim Hochwasser im Jahr 2004 zu verzeichnen gewesen. Damals habe die Wehr mit großem Aufwand rund 400 Sekundenliter aus der Gerbergasse abpumpen müssen. Diese Aufgabe habe jetzt problemlos die neue Förderschnecke übernommen. Dies habe die Feuerwehr entlastet.