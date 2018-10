Schiltach Flüssige Trompetenläufe mit hellem Schall ersetzen Horn

Romatische Melodiebögen

Die hervorragende Atemführung und Phrasierung des Trompeters ließ den Eindruck eines beseelten Gesangs entstehen. Ebenso wie das Akkordeon beim Vorspiel mit Arpeggien eingeleitet hatte, so ließ es das Lied mit Triolen im Decrescendo ausklingen. Beim folgenden "Salut d’amour" von Edward Elgar verwendete der Trompeter das Kornett. Über die weichen Akkorde der Begleitung setzte er weit ausholende romantische Melodiebögen. Im Mittelteil wurde die Melodik temperamentvoller und leidenschaftlicher bis hin zu einem Höhepunkt. Die Zuhörer genossen den herrlichen Zusammenklang der lupenrein intonierenden Instrumente.

Ursprünglich komponiert von Tomaso Albinoni, war nach der Pause das Adagio in g-Moll von Remo Giazotto zu hören. Das Akkordeon setzte mit weichen verschwimmenden Klängen ein. Die langsam schreitende Melodie der Trompete erstrahlte in hellen Klangfarben, stieg in Sequenzen Stufe um Stufe ab, um sich danach umso strahlender bis in die höchsten Höhen zu erheben. Auch in hohen Lagen intonierte der Trompeter souverän. In den lieblichen Ausdruck der Melodik mischte sich doch ein etwas melancholischer Charakter, was dem Werk seinen besonderen Reiz gab.

Mit sehnsuchtsvollem Klang, wie sie nur der romantischen russischen Musik zu eigen ist, spielte das Duo die "Elegie" von Nikolai Berdiev. Das Akkordeon leitete mit farbigen Akkorden aus dem Klangkolorit Russlands ein. Der Mittelteil war bewegt und rhythmisch, doch nahm die Melodik im Schlussteil wieder einen elegischen Charakter an.

Lyrisch romantisch war das "Wiegenlied" von Vassily Brandt, gespielt mit dem weichen Sound der gestopfter Trompete. Die gesangliche Melodie im Sechs-Achtel-Takt glich einer bewegten Erzählung, in der ruhevolle, aber auch dramatische Szenen vorkamen.

Ans Ende ihres beeindruckenden Konzerts stellten die beiden Interpreten das Konzert in D-Dur (BWV 972) von Johann Sebastian Bach. Beim Allegro setzte die Tastenmusikerin das Flötenregister ein, so dass die furiosen Läufe, die sie mit großer Fingerakrobatik meisterte, einen lieblichen Charakter erhielten. Weiche Harmonien kennzeichneten das expressive Andante. Die Melodik wechselte zeitweilig von Dur nach Moll. Eine bravouröse Leistung vollbrachte der Trompeter beim Allegro assai, wo er in forttreibendem Duktus in rasantem Tempo die Töne virtuos schmettern ließ. Technische Finessen wie Doppelzunge meisterte er souverän.

Die begeisterten Zuhörer durften nach ihrem großen Applaus noch zwei Zugaben entgegennehmen: das träumerische Volkslied "Leise sinkt der Abend nieder" und das brasilianische Kinderlied "Der blaue Vogel", das mit seiner interessanten Melodik und seinen herrlichen Verzierungen auch Erwachsenen sehr gefiel.