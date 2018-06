Schiltach Florian Stehle wird als Jugendleiter im Amt bestätigt

Er gab zunächst einen Rückblick über die Geschehnisse im vergangenen Sportjahr. Dabei erinnerte er an die Teilnahme am Sommerferienprogramm der Stadt Schiltach, den Herbst-Fair-Play-Spieltag, die Jahresabschlussfeier für den Nachwuchs, den Flößercup, den Frühjahrspieltag der Junioren mit erstmaliger Beteiligung einer Bambini-Mannschaft der SpVgg sowie den Girlsday. All diese Aktionen liefen neben dem normalen Spielbetrieb und bedurften zahlreicher Helfer, denen ausdrücklich gedankt wurde.

Finanzieller Aufwand ist hoch

Im Spielbetrieb 2017/18 konnten alle Jugendmannschaften gestellt werden. Im Bereich F- und D-Junioren sogar jeweils zwei Teams. Ab der C-Jugend gibt es eine gut funktionieren Spielgemeinschaft mit dem Sportclub Kaltbrunn. Auch eine B-Mädchen-Mannschaft, in Spielgemeinschaft mit dem FC Kirnbach, gab es.