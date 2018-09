Schiltach Flößer-Stadt wird Krimi-Schauplatz

Dafür sind nach Informationen unserer Zeitung etliche Veränderungen am Marktplatz nötig: Lampen und Blumenkästen werden entfernt, Schilder wie "Parken verboten" kommen weg und einige Häuser sollen mit einer Folie beklebt werden, die Einschusslöcher vortäuscht.

Auch Rathausuhr wird abgeschaltet

"Auch der Brunnen auf dem Marktplatz und die Uhr im Rathaus werden abgeschaltet", erzählt Grumbach. Damit sollen wohl unerwünschte Hintergrundgeräusche abgestellt werden. Hinter so einem Dreh stecke schon ein "Wahnsinnsaufwand", stellt Haas fest.

Die Organisation des Filmdrehs liege in der Hand des Produktionsbüros, die Stadt sei kaum beteiligt, sagt Grumbach. Der Filmdreh hat nicht nur auf die direkten Anwohner des Marktplatzes Auswirkungen, sondern auf die gesamte Bevölkerung. So sind die vier Parkplätze auf dem Marktplatz bereits am Freitag, 28. September, bis Freitag, 5. Oktober, gesperrt. Eine Vollsperrung besteht ab Montag, 1. Oktober, 6 Uhr, bis Freitag, 5. Oktober, 7 Uhr, auf dem Marktplatz bis zur Schenkenzeller Straße 16 und zur Schlossbergstraße 14.

Die drei hinteren Parkplatzreihen auf der Lehwiese werden ebenfalls gesperrt. In der letzten Reihe können die Anwohner des Marktplatzes parken. Auch Parkplätze im vorderen Bereich der Schramberger Straße sowie westlich der Häberlesbrücke werden gesperrt. "Wir haben Hansgrohe bereits informiert, dass in dieser Woche weniger Parkplätze für Mitarbeiter zur Verfügung stehen", sagt Grumbach. Da etliche Mitarbeiter die Woche mit Feiertag nutzten, um Urlaub zu machen, sieht er keine größeren Probleme.

Hauptstraße wird gesperrt

Von Mittwoch, 3. Oktober, bis Freitag, 5. Oktober, 7 Uhr, wird die Hauptstraße zwischen Häberlesbrücke und "Engeleck" voll gesperrt. Die Umleitungsstrecke führt über die Häberlesbrücke, Am Hirschen und die Bahnhofsstraße. Wegen der beengten Situation Am Hirschen bittet die Stadtverwaltung, möglichst auf die Tunnel der Stadtumfahrung auszuweichen.

Die Bushaltestellen Feuerwehrhaus und Häberlesbrücke auf der Strecke Freudenstadt–Hausach werden in dieser Zeit nicht angefahren. Die Beförderung der Kindergarten- und Grundschulkinder ist gewährleistet. Am Donnerstag, 4. Oktober, wird die Haltestelle Häberlesbrücke nicht bedient. Die Kinder sollten an diesem Tag auf andere Haltestellen ausweichen.

Auch der Stadtbus ändert am Donnerstag seine Route: Er fährt vom Bahnhof über Stadtmitte zur Schlossmühle und dann durch den Schlossbergtunnel aufs Hoffeld zur Grundschule. Von dort die übliche Route bis zum Rössleberg, wo er dann am Aueplatz umdreht und über den Schlossbergtunnel und die Schramberger Straße seine normale Tour fortsetzt. Die Haltestelle Häberlesbrücke wird nicht angefahren. Der Parkplatz an der Schüttesäge kann am Donnerstag, 4. Oktober, nur eingeschränkt genutzt werden.

Die "Kaffeebohne" und das Gasthaus Sonne haben während der Dreharbeiten geschlossen. "Das ist jetzt schon das vierte Filmteam, das ich hier erlebe", erzählt Susanne Beier, Inhaberin des Cafés, das bringe sie nicht aus der Ruhe. In Schiltach wurden schließlich schon einige Filmszenen gedreht. Für den Einnahmeausfall in der Woche bekomme sie eine Entschädigung.

Beier arbeitet nicht nur am Marktplatz, sie wohnt auch dort – und freut sich auf die Dreharbeiten: "Es ist immer schön, wenn die Stadt zur Filmkulisse wird", sagt sie. So ganz genau wissen sie und das Rathausteam nicht, was auf sie zu kommt: "Wir sind gespannt", sagt Grumbach. "Das wird eine turbulente Woche", ist er sich sicher.