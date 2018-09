Schiltach Fledermäuse stehen hoch im Kurs

Den Eisbären und Schneeleoparden war es an diesem Tag eindeutig zu heiß, doch die 25 Ausflügler des Schiltacher Sommerferienprogramms genossen das sonnige Wetter und ihren Ausflug in den Karlsruher Zoo in vollen Zügen, heißt es in einer Mitteilung. Der Ortsverein der SPD hatte den Ausflug organisiert.

Schon zeitig morgens ging es mit dem Zug los Richtung Karlsruhe. Dort hatten die Kinder viel Zeit, um die exotischen Tiere und das schöne Gelände zu erkunden.

Toben auf dem Spielplatz