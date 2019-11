Schiltach Felssturz im Erdlinsbach beschädigt Brücke

Die Absturzstelle sei mittlerweile abgesperrt, da Haas dort auch ein Abgang weiterer Felsmassen nicht ausschließen will. Am Montag soll zusammen mit der Firma Sachtleben, die sich auch auf Felssicherung spezialisiert hat, der Hang in Augenschein genommen werden. Dabei soll entschieden werden, ob und welche Sicherungsmaßnahmen erforderlich seien.

Die Straße selbst, so Haas, sei abgesperrt, sei aber eine Sackgasse, die lediglich noch zu einem weiteren Haus führe. Diese Sperrung stelle für heute kein Problem dar und sei mit Eigentümerin und Mieter abgesprochen. Der Steinbrocken soll dann am Montag vom Bauhof der Stadt abgeräumt werden.