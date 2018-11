Schiltach Fasnetbändel feiern Premiere

Schiltach. "Ob Sonne, Schnee oder Regen, für uns Hexen ist Fasnet ein wahrer Segen", kündigte Vorsitzender Thomas Dieterle viel Freude in der kommenden Fasnetzeit an.

Bei 21 Veranstaltungen, davon neun Umzüge, hatten die Fiechtewaldt-Hexen in der vergangenen Saison ebenfalls ihren Spaß. Zum ersten Mal rollten sie mit ihrem neuen Hexenwagen bei Umzügen in Rötenberg und Schenkenzell. In 568 Stunden hatten die Mitglieder den Wagen für rund 12 000 Euro auf- und ausgebaut und an den Start gebracht. Dabei halfen auch Spenden der 13 Sponsoren, die die Aktivitäten der 45 Aktiven und 22 Jugendlichen unterstützen.

Beim Kunst- und Handwerkermarkt gab es wieder die scharfe Hexenwurst und beim Elfmeter-Turnier scharfe Schüsse aufs Tor. Das Sommerfest feierte die Gruppe in der Hexenhütte in Oberwolfach und bei der Schiltnacht halfen die Hexen ihren Kolleginnen von den "Schuhus".