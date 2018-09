Schiltach Extra Schiltach-Bilder gemalt

Schiltach. Die Künstlerin Karin Kaiser ist zurück in Schiltach: Mit im Gepäck hat sie um die 60 Bilder, die in einer Ausstellung im Treffpunkt zu sehen sein werden. Die Vernissage zu "Querbeet – mein Weg vom Bleistift zu Acryl" beginnt am Samstag, 8. September, um 18 Uhr.