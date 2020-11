Schiltach Es duftet wieder im "Bachbeck"

Das ist auch der Grund, warum Philippe Grohe das Haus mit der Marke Bachbeck übernommen hat und für die Zukunft erhalten will. "Wir werden die höchste Qualität weiterfahren", verspricht er, mit dem neuen Team auch das traditionelle Café im kommenden Frühjahr wieder zu eröffnen.

Die mehr als 18 Kuchen und Torten werden in bekannter Qualität und saisonal wieder in der Theke zur Auswahl stehen. Wenn das neue Team um Geschäftsführer Holger Messer, Volker Klumpp und Else Ohl in die neue Aufgabe reingewachsen sind, dann soll auch mal Neues ausprobiert werden, denn jeder Meister hat auch seine Geheimnisse. Man will vielleicht nicht immer Käsekuchen, Apfelstreusel oder Herrentorte genießen, vielleicht schmeckt ja auch mal ein Damentörtchen.

Die Stimmung im kleinen Team ist gut, alle freuen sich, ab kommenden Mittwoch die bekannten und neuen Kunden im neu gestalteten Laden begrüßen zu können.