Schiltach Erweiterung steht noch am Anfang

Geplant ist, die Gruppe in einem Bauwagen unterzubringen. Wie der zu stehen hat und wie er ausgestattet sein muss, sind Fragen, die es noch mit den Behörden zu klären gilt. Auch, ob die neue Gruppe separat betrachtet wird oder ob sie sich aus allen dann 30 Kindern gemischt zusammensetzt, ist noch unklar. Dem Team wäre es am liebsten, wenn die älteren Kinder zum Ende ihrer Kindergartenzeit in die Bauwagen-Gruppe wechseln könnten. "Noch mal als letzte Station vor der Schule", sagt Blaeß.

Momentan sind im Bauernhofkindergarten, der laut Blaeß "wie ein Regel-Waldkindergarten zu betrachten ist, aber als Plus den Bezug zum Bauernhof bieten kann", fünf Erzieher beschäftigt, alle in Teilzeit. Das Einzugsgebiet ist groß – die Kinder kommen aus Schiltach und Schenkenzell, aber auch aus Schramberg, Dornhan und Alpirsbach.

Alltag spielt draußen

Kinder aus Schiltach werden bevorzugt aufgenommen, erklärt Gutekunst: Die Stadt "hat uns in der Bedarfsplanung eingeplant" und unterstützt die Einrichtung finanziell. Sieben Kinder aus der Gemeinde besuchen den Kindergarten aktuell. Der Alltag im Bauernhofkindergarten spielt sich vor allem draußen ab. Von 7.30 bis 9 Uhr werden die Kinder gebracht, danach geht es in zwei Gruppen aufgeteilt an die frische Luft. Nach dem Morgenkreis verbringt eine Gruppe den Vormittag im Wald, die andere ist bei den Tieren auf der Wiese oder im Stall oder bastelt in der Holzwerkstatt.

Um 12 Uhr kommen alle zum Abschlusskreis zusammen. Bis um 13.30 Uhr können die Kinder wieder abgeholt werden –­ und "auch die Zwischenzeit verbringen die Kinder meistens draußen", erzählt Blaeß.

Das soll auch für die Kinder der neuen Gruppe gelten. Einen konkreten Bauwagen hat das Team noch nicht im Blick. "Wir schauen immer mal im Internet", sagen die beiden. Bevor die offizielle Genehmigung nicht vorliegt, wollen sie aber keinen kaufen. Was indes klar ist: "Er muss mindestens sieben Meter lang sein." Wer bei der Suche nach einem Bauwagen weiterhelfen kann, dürfe sich gerne beim Team des Kindergartens melden.

Bei der Prognose, bis wann die neue Gruppe gegründet werden kann, sind Blaeß und Gutekunst noch vorsichtig, aber auch optimistisch: "Wir hoffen, dass wir die neue Gruppe ab September 2019 öffnen können."

Nachdem der frühere Kindergartenleiter Helmut Siegl die Einrichtung verlassen hat, war Lilia Blaeß einige Monate kommissarisch als Leiterin tätig. Im September hat Joshua Gutekunst die Aufgabe übernommen. "Ich war schon immer gerne draußen", erzählt er. "Es ist perfekt, wenn ich das mit meinem Beruf verbinden kann" – und auch der kurze Arbeitsweg, seinen Eltern gehört der Hof, in dem der Bauernhofkindergarten untergebracht ist, habe nicht nur im Winter Vorteile.

Weitere Informationen: www.bauernhofkindergarten-schiltach.de

Der Bauernhofkindergarten auf dem Hof der Familie Gutekunst ist aus dem früheren Waldorfkindergarten in Schiltach hervorgegangen. Dieser bezog 2013 die Räumlichkeiten auf der Staig.

Nachdem der Träger seine Zuständigkeit 2015 beendet hatte, formierte sich der Wald- und Naturkindergarten unter dem Trägerverein der Eltern neu.

Der Bauernhofkindergarten war einer der ersten seiner Art in Baden-Württemberg. Die Einrichtung hat sich diesen Namen gegeben, um den Bezug der Kinder zu den Tieren hervorzuheben.