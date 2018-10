Schiltach/Schenkenzell. Die evangelische Kirchengemeinde feiert am kommenden Sonntag, 7. Oktober, Erntedankfest. Der Festgottesdienst beginnt in Schenkenzell um 9 Uhr und in Schiltach um 10 Uhr. Gaben für die Erntealtäre können bereits am Freitag, 5. Oktober, in Schenkenzell von 14 bis 18.30 Uhr abgegeben werden. Annahme in Schiltach ist am Samstag, 6. Oktober, von 9 bis 13 Uhr und von 15 bis 16 Uhr jeweils direkt in der Kirche.