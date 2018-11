Schiltach "Erhebende Kundgebungen vaterländischen Geistes"

Bis 1923 kamen drei Schiltacher durch nächtliche Schüsse aus Infanteriegewehren um. Die Goldene Hochzeit von Jakob Bühler, Altgemeindsrechner in Lehengericht, war noch 1924 vom Krieg überschattet: "Er hat ihm zwei hoffnungsvolle Söhne entrissen." Unübersehbar waren die Krüppel, die auf Zuwendung hofften, so der "kriegsblinde Künstler Dr. Hans Ebbecke mit seiner Laute", dessen Konzerte allerorts viele Zuhörer fanden.

Auf der anderen Seite formierten sich wieder die Krieger- und Militärvereine, in Schiltach mit 120 und in Lehengericht mit 130 Mitgliedern. Ihre Ziele waren "Pflege der Kameradschaft und Liebe zum deutschen Vaterlande". Als die beiden Gemeinden "ein Denkmal für unsere gefallenen Helden" nicht zu schaffen vermochten, beschloss der Schiltacher Verein, selber "ein Krieger-Gedenkkreuz" zu errichten, an prominenter Stelle, auf dem Schrofen hoch über der Stadt.

Den Entwurf machte wieder Eduard Trautwein: Ein acht Meter hohes Holzkreuz, das als "Zeichen hinausleuchten sollte in die Täler der Heimat, für die unsere Brüder ihr Leben ließen". Auf dem Sockel stand "Den Helden 1914-18", darunter war das Eiserne Kreuz.