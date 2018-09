Schiltach Einblicke in ein vielseitiges Handwerk

Am Sonntag, 30. September, geht es in Schenkenzell unter dem Motto "Riesen, Schwallungen, Flößerei" um die kulutrgeschichtliche Bedeutung der historischen Holzbringungsanlagen im Kinzigtal. Im Kaltbrunner Tal werden die Schwallungen Grüß-Gott und Lay begutachtet. Heimatforscher Willy Schoch erklärt den Teilnehmern laut Mitteilung das System der Holzbringungsanlagen, Flößweiher und Riesen. Verbunden wird das mit einer kleinen Wanderung. Im Anschluss wird in Schenkenzell ein Film zum Holzriesen gezeigt, zum Abschluss ist eine Einkehr im Gasthaus Waldblick vorgesehen. Treffpunkt ist um 15 Uhr am Bahnhof. Von dort geht es in Fahrgemeinschaften ins Kaltbrunner Tal.

Baumfällen

Am Samstag, 6. Oktober, zeigen die Schiltacher Flößer beim Fällen eines Holländerstamms ihre ganze Kraft, ihr Geschick und ihr Know-how. Die Holländerstämme waren laut Mitteilung bis zu 30 Meter lang und hatten auf mindestens 18 Metern Länge einen Durchmesser von einem knappen halben Meter. Der Schwarzwaldverein Schiltach/Schenkenzell führt die Teilnehmer auf einer kleinen Wanderung zur Fällung in den Wald. Treffpunkt ist um 14 Uhr auf dem Marktplatz in Schiltach.

Das kalte Herz

Das Schwarzwaldmärchen "Das kalte Herz" steht am Samstag, 6. Oktober, ab 19 Uhr im Adlersaal im Fokus. Eintauchend in eine Schlüsselrolle lässt Schwarzwaldkenner Klaus Grimm die Zuschauer das Märchen laut Ankündigung in szenischer Erzählung erleben. Die musikalische Umrahmung von Linda Tsardakas-Grimm mit klassischer Gitarre soll der Handlung eine besondere Stimmung und eindrucksvolle Atmosphäre verleihen. Der Eintritt ist frei. Eine Bewirtung ist nicht vorgesehen, Getränke dürfen mitgebracht werden.

Riesfest

Ihren Abschluss findet die Flößerwoche am Sonntag, 7. Oktober, ab 11 Uhr beim Riesfest in Reinerzau. Geboten wird neben einer Vorführung des Reinerzauer Riesteams auch eine Floßfahrt auf der Kleinen Kinzig mit den Wolfacher Flößern. Die Flößer aus Schiltach zeigen außerdem das Wiedendrehen und die Holzbearbeitung durch Sägen, Schnäzen, Bohren und Binden. Bauern und Handwerker lassen sich bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen. Führungen bei der Wasserversorgung und durch den Wald runden das Programm laut Ankündigung ab.

In Loßburg, Alpirsbach und Wolfach werden während der Flößerwoche außerdem eine Erlebniswanderung, verschiedene Führungen und eine Fahrradtour geboten. Es werden mehrere Dokumentarfilme gezeigt und eine Tagesfahrt führt in die Buhlbacher Glashütte.

Weitere Informationen: Das gesamte Programm der Flößerwoche gibt es unter www.floesserpfad.de.