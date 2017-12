Schiltach Ein möglichst gesundes Essen für die Kinder

Aus diesem Grund hat sie sich auch für ein Pilotprojekt der baden-württembergischen Sektion der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) beworben. Diese bietet, vom Bund gefördert, ein Beratungskonzept für Kindergarten-Caterer mit wissenschaftlichem Background an, mit dem Ziel eine gesunde Ernährung umzusetzen.

Insgesamt 20 Caterer wurden in Baden-Württemberg ausgewählt, am Pilotprojekt teilzunehmen, darunter der Partyservice Brede. Dabei soll ausgelotet werden, wie eine sinnvolle Kinderernährung in der Praxis umgesetzt werden kann, sieht der Ernährungswissenschaftler Marc Vollmer als ein Ziel des Projekts. Der Arbeitsplatz von Vollmer, der mit seiner Kollegin Lorena Arnold am Dienstag das Cateringunternehmen von Beate Brede besuchte, ist auch im Bereich des Landesprojekts Kita- und Schulverpflegung angesiedelt.

Der erste Beratungsschritt, der in den nächsten vier bis sechs Wochen abgeschlossen sein soll, geht darum, anhand des Speiseplans zu überlegen, wie dieser hinsichtlich einer möglichst gesunden Ernährung angepasst werden könne, so Vollmer. Nach rund einem halben Jahr soll dann überprüft werden, was Beratung und daraus mündende Anpassung gebracht hat – und je nach Erfolgsergebnis ist auch geplant, das Konzept in gleicher Weise in anderen Bundesländern auszurollen.