Schiltach Ein flacherer Abgang zum Schiltach-Vorland

Schiltach. Ziemlich steil abwärts geht es bei der Rampe in Schiltach in der Schramberger Straße zum Vorland. Für Gemeinderat Axel Rombach war dies in der jüngsten Sitzung des Gremiums Anlass zu einer Nachfrage. Gerade für Menschen mit Rollatoren sei es nicht möglich, auch aufgrund des glatten Belags, diese Rampe zu nutzen.