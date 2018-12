Schiltach Ein Abend voller Emotionen

Er übergab das Wort an den stellvertretenden Vorsitzenden Mathias Stehle. Dieser zeichnete Daniel "Remele" Schmider als "Helfer des Jahres" und die Eheleute Stehle als "Fans des Jahres" aus.

Sportvorstand Paul Drewniok gab einen Einblick in die Welt des Damenfußballs. Nach einer überragenden Vorrunde sind die Damen der SG Schiltach-Hornberg-Kirnbach Herbstmeister. Weil sie die Wahl einer einzelnen Spielerin ablehnten, übergab er Mannschaftsführerin Jessica Münnich eine Trophäe. Bei den Herren wurde Toptorjäger Flavius Oprea gewählt, der mit 25 Toren in 13 Spielen die derzeitige "Lebensversicherung des Teams" sei, so Drewniok. Weiter ehrte er Burak Gözukara und Marcel Heizmann für 250 Spiele.

Unter langem Beifall wurde Daniel "Remele" Schmider verabschiedet, der laut Mitteilung seit der Jugend für Schiltach aktiv war und nun zu seinem Heimatverein Tus Kinzigtal wechselt.