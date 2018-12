Schiltach Egehaddel sind das ganze Jahr aktiv

Schiltach. Zur jährlichen Generalversammlung hatte der Narrenverein Egehaddel seine Mitglieder jüngst ins Vereinsheim am Marktplatz geladen. Traditionell mit einem Vierzeiler begrüßte Vorsitzender Jens Wolber die zahlreichen Mitglieder und eröffnete den Abend mit einem närrischen Spruch.

Anschließend erfolgte ein Rückblick auf das vergangene Jahr. Vielfältigste Aktivitäten standen auf dem Sommerfahrplan. So erinnerten die Mitglieder laut Mitteilung an die Maiwanderung, die Teilnahme am Sommerferienprogramm der Stadt, ihr Grillfest auf der Grillanlage vor Kuhbach, den Jahresausflug und an die Bewirtung bei verschiedenen Märkten. Die Warm-up-Party, die Anfang November in den Schiltacher Kellern gefeiert wurde, war ein voller Erfolg, heißt es in einer Mitteilung.

Den Kassenbericht trug Jens Wolber in Vertretung für Kassierer Frank Staiger vor. Er war einwandfrei. Die Ergebnisse der vergangenen Veranstaltungen würdigten die Mitglieder mit Beifall. Somit stand der einstimmigen Entlastung von Kassierer und dem Vorstand nichts im Wege.