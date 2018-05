Schiltach Doch etwas mehr Platz im Adler-Saal

Schiltach. Zwei Veranstaltungen haben bereits stattgefunden, jetzt müsse sich die Stadt, die Mieter des Saals unter dem Dach des "Adler" ist, über die Nutzungsbestimmungen unterhalten, sagte Bürgermeister Thomas Haas in der Sitzung des Gemeinderats am Mittwoch. Dabei machte Hauptamtsleiter Michael Grumbach deutlich, dass doch mehr als die zwischenzeitlich gedachten 50 Personen an Tischen Platz fänden: Bei einem Kaffee anlässlich der Beerdigung des früheren Eigentümers sei deutlich geworden, dass rund 75 Personen an Tischen sitzen könnten. Es zeige sich, dass es "mit den Schrägen nicht so schlimm" sei. Der Vertrag, so Grumbach, solle auch die Haftungsfragen klären, er solle aber nicht allzu bürokratisch werden. Die Stadt, so schlug Grumbach vor, stelle die Räume zur Verfügung, alles andere machten die Nutzer – "auch damit sich für uns als Stadt der Aufwand in Grenzen hält."

Es sei auch nicht möglich, einen "Riesenbetrag" zu verlangen, damit es auch "nicht uninteressant wird", den Saal zu nutzen. Eine Frage sei, ob Vereine eine Reduzierung erhielten, und man müsse überlegen, wie man mit Abendveranstaltungen umgehe, "wenn einer bis nachts um drei feiern will", auch weil sich darunter Hotelzimmer befänden. Deswegen brachte Grumbach eine mögliche Zeitbegrenzung bis 22 Uhr ins Gespräch.

Thomas Haas sah den Raum als weniger geeignet "für eine lange Geburtstagsfeier", wichtig sei es "dass er unter die Leute kommt, bei einem dreistelligem Betrag kommt das nicht zum Tragen", befürchtete er.