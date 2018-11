Schiltach "Dieselgate" schlägt auf BBS durch

Schiltach-Hinterlehengericht. Auf Betriebsversammlungen in der vergangenen Woche – am Donnerstag in Herbolzheim und am Freitag am Hauptsitz in Hinterlehengericht – hatte das Management von BBS nach Informationen des Schwarzwälder Boten umfangreiche Umstrukturierungen angekündigt. Darüber hinaus befürchten die Arbeitnehmer einen Stellenabbau.

In einem Telefonat am 21. November dementierte der neue Geschäftsführer Erwin Eigel einen solchen Stellenabbau, räumte aber ein, dass als eine "Folge des ›Dieselgates‹" umstrukturiert werden müsse. Am Sonntagabend bekräftigte Eigel das Dementi per SMS nochmals: "Egal, was Sie hören, es gibt nichts Neues".

Wie die meisten Automotive-Unternehmen bekommt jetzt auch BBS die Folgen der Dieselaffäre zu spüren. Einen beträchtlichen Anteil seiner Felgen produziere BBS zum Beispiel für den Autohersteller Porsche, der jetzt für das Modell Macan viel weniger als geplant abnehme, wie ein Firmeninsider berichtet. Weniger Felgen für Autos bedeuten weniger Arbeitskräfte bei BBS. "Ich kann bestätigen, dass es betriebsbedingt keine 150 Kündigungen gibt, aber bei den befristeten Arbeitsverhältnissen und den Leiharbeitern kann es zum Personalabbau im Zuge einer Umstrukturierung kommen", erklärt Gewerkschaftssekretär Stefan Prutscher von der IG Metall Freudenstadt, der die BBS-Standorte Hinterlehengericht und Herbolzheim gewerkschaftsseitig betreut.