Schiltach Die Kirche als wertvolle Klammer

Schiltach. Mit der Abspaltung Lehengerichts entstand eine neue, eigenständige Gemeinde. Nach und nach baute diese eigene Strukturen auf. Rasch hatte man nicht nur einen eigenen Bürgermeister und Gemeinderat, sondern durfte einige Jahre später stolz auf gemeindeeigene Schulen – je eine in Vorder- und Hinterlehengericht – verweisen. Die Kinder aus der Gemeinde und der Stadt Schiltach lernten sich nun nicht mehr in den Schulklassen kennen. So war Potenzial für ein Auseinanderleben zwischen Stadt und Umland gegeben.

Doch einige wertvolle Klammern für den Zusammenhalt blieben erhalten. So traf man sich nicht nur auf dem Märkten und handelte vielfach miteinander, gerade der gemeinsame evangelische Glaube verband. Die Kirchengemeinde blieb vereint – der Pfarrer betreute weiterhin beide Orte.

Die Kinder trafen sich in der Sonntagsschule, und zum Gottesdienst begegneten sich weiterhin regelmäßig alle Gemeindeglieder in der Kirche. Feste wurden gemeinsam gefeiert und Probleme gemeinsam angepackt. Hier waren die Gesichter wieder zueinander gewandt.