Schiltach Die Gestaltung des Übergangs

Seine Aufgabe sah der Rat aber nicht in der revolutionären Umgestaltung vor Ort, sondern engagierte sich vielmehr in der Lösung der zahlreichen praktischen Probleme. Hierzu zählte vor allem die Versorgung mit den knappen Lebensmitteln. Jenseits manches kleinen Gärtchens waren die Schiltacher auf die zugeteilten Nahrungsrationen angewiesen. Die gerechte Verteilung war eine große Herausforderung, der sich der Volksrat stellte.

So trug er in Kooperation mit der Verwaltung, die den Rat aber kritisch als ungeliebten Emporkömmling betrachtete, zur Linderung der schlimmsten Not bei. Zu dieser insgesamt unaufgeregten Zusammenarbeit gehört auch, dass sich der Volksrat im Herbst 1919 beinahe geräuschlos auflöste – die Gestaltung des Übergangs hin zu einer republikanisch-demokratischen Gemeindeverwaltung war da weit gediehen.

Dennoch sollten sich die früheren Volksräte in Streiks und Demonstrationen späterer Jahre immer wieder zu Wort melden. Der bis heute nachhaltigste Einfluss des Volksrats in Schiltach ist für Dezember 1918 zu verzeichnen. Auf Anweisung der badischen Übergangsregierung durften die Volksräte in Gemeinden wie Schiltach, in denen die Sozialdemokratie aufgrund des ungerechten alten Wahlsystems nicht im Gemeinderat vertreten war, zwei Gemeinderäte hineinberufen. Für Schiltach waren das Wilhelm Probst und Christian Wolber.

Seither ist die SPD mit Ausnahme ihrer Unterdrückung im Nationalsozialismus ununterbrochen im Schiltacher Gemeinderat vertreten.