Schiltach Die erste Pfarrerin in Schiltach

Zum Dienstantritt waren Pfarramtssekretärin Katrin Ringwald, Pfarrer Stefan Voß aus Kirnbach, Dekan Frank Wellhöner aus Offenburg und Kirchengemeinderatsvorsitzende Ursula Buzzi im Pfarramt zusammengekommen. "Mit Katrin Ringwald und Ursula Buzzi haben sie ein tolles Team zur Unterstützung", erklärte Pfarrer Stefan Voß, der in der Zeit der Vakanz die Amtsgeschäfte geführt hatte. Die Gottesdienste in Schiltach und Schenkenzell hatten Vertretungen übernommen.

Der Wechsel von einer großen in eine kleine Stadt bedeute keine große Umstellung: "Ich war auch früher schon auf ähnlichen Pfarrstellen wie Schiltach eingesetzt". Sie freut sich darauf, dass sie jetzt mehr Zeit für die Seelsorge hat und nicht mehr so viel Verwaltungsarbeit wie in Heidelberg als Dekanin hat.

Wie sie künftig ihre Arbeit in Schiltach gestaltet, das will sie jetzt gemeinsam mit dem Kirchengemeinderat entwickeln.