Schiltach Der Ortsvorsteher zieht nicht mit um

Schiltach. Zwei Fliegen wollen der Schiltacher Gemeinderat und die Stadtverwaltung mit einer Erweiterung des Rathauses am Marktplatz mit einer Klappe schlagen: ein barrierefreier Zugang und mehr Platz (wir berichteten).

Zwar hat sich der Ge meinderat "mit übergroßer Mehrheit" wie Bürgermeister Thomas Haas sagt, in nichtöffentlicher Sitzung für das Projekt entschieden, allerdings sieht es beispielsweise Lehengerichts Ortsvorsteher Thomas Kipp als nochmals diskussionswürdig an, darüber nachzudenken, ob wirklich eine "große Lösung"­ kommen muss, oder ob es ausreichen würde Barrierefreiheit für das Rathaus zu schaffen und auf einen Ersatzneubau für die Gebäude Schenkenzeller Straße 8 und 10 zu verzichten. Dies müsse man getrennt von der Frage Lehengericht und Schiltach sehen, betont er.

Bei der Eingemeindung Lehengerichts sei in der Hauptsatzung festgeschrieben worden, dass der Ortschaftsrat Lehengericht im dortigen Rathaus in der Hauptstraße tage, ebenso wurde der Sitz des ehrenamtlichen Ortsvorstehers dort festgeschrieben. Hier sieht Kipp auch keinen Grund, davon abzuweichen: "Das hat die vergangenen 40 Jahre gut funktioniert." Seiner Ansicht nach ist das Lehengerichter Rathaus gut erreichbar und es gebe genügend Parkplätze in direkter Umgebung.