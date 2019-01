Schiltach Der Arzt kommt mit dem Flugzeug

Michael Kässer hat von September 2015 bis August 2016 knapp ein Jahr mit seiner Familie in Madagaskar verbracht –­ und beide Seiten kennengelernt: die einzigartige Pflanzen- und Tierwelt, aber auch die bittere Armut und unzureichende medizinische Versorgung, die ihn zu seinem Aufenthalt veranlasst haben.

Der Verein Mobile Hilfe Madagaskar kümmert sich seit Jahren in der Insel-Hauptstadt Antananarivo um Menschen in Not, betreibt eine Krankenstation, ein Hebammen- und ein Zahnarztmobil. Seine Leidenschaft fürs Fliegen hat Kässer in den Dienst einer guten Sache gestellt und den Verein als Busch-Pilot unterstützt. Mit einem Ultraleichtflugzeug flog er laut Mitteilung Ärzte und Hebammen an abgelegene Orte. Dafür galt es im Vorfeld unzählige Hürden zu nehmen, bürokratische wie technische.

Von atemberaubenden Landschaften, abenteuerlichen Einsätzen und besonderen Begegnungen wird der Pilot mit Bildern berichten. Anmeldungen sind nicht nötig. Der Eintritt ist frei. Spenden gehen an den Verein Mobile Hilfe Madagaskar.