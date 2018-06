Schiltach "Das ist das Pfund, das Sie haben"

Schiltach. Drei große Projekte stellte die Stadtverwaltung den interessierten Einwohnern jeweils in Zusammenarbeit mit den zuständigen Planern in der Friedrich-Grohe-Halle vor. Bei zwei Projekten – dem Parkhaus in der Hauptstraße und dem Bau von Garagen in Kombination mit Wohnraum in der Eythstraße – stand das Thema Parken im Mittelpunkt (wir berichteten). Das dritte große Projekt betrifft das Rathaus, das nicht nur mehr Platz bekommen, sondern über einen Aufzug und Verbindungsgänge barrierefrei zugänglich sein soll.

"Der Bedarf an Räumen hat zugenommen. Das Rathaus ist bis auf den letzten Quadratmeter belegt", verdeutlichte Bürgermeister Thomas Haas in seiner Einleitung. Auch das "hervorragend aufgestellte" Archiv in der Hauptstraße 3 komme an seine Grenzen.

In Sachen Barrierefreiheit gebe es ebenfalls einiges zu verbessern: "Wir haben zwar ein barrierefreies WC", betonte Haas, aber über den steilen und holprigen Marktplatz ist es für gehbehinderte Menschen nur schwer zu erreichen. Das wäre über die Schenkenzeller Straße –­ in der die Stadt in den vergangenen Jahren vier Gebäude erwerben konnte – deutlich besser zu machen. Auch das Thema Straßenbelag müsse bedacht werden.